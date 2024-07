Avis Provinciale Sassari. Dona il sangue e vai al Red Valley Festival: 27 biglietti in regalo

Di: Redazione Sardegna Live

Seconda giornata speciale di raccolta sangue martedì 30 luglio, dalle ore 8:00, nella sede dell’Avis Provinciale Sassari (Strada Vicinale Taniga - San Giacomo Medas - Località San Camillo). Grazie alla collaborazione tra Avis Regionale Sardegna e gli organizzatori del Red Valley Festival, anche la Provinciale di Sassari potrà ringraziare ancora i propri donatori con un biglietto per accedere a uno tra i Festival più importanti in Italia.

Un'iniziativa di grande successo che ha visto nella prima giornata l’adesione di 30 giovani. Si replicherà quindi martedì prossimo. Saranno 27 i biglietti disponibili, fino a esaurimento scorte. Non servirà prenotazione, ma conterà l’ordine di arrivo.

“L’obiettivo è quello di diffondere tra i giovani la cultura del dono, di stimolarli a compiere questo meraviglioso gesto facendogli capire che servono solamente dieci minuti del loro tempo per salvare la vita ad altre persone – afferma Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale Sassari -. I giovani vanno educati e incoraggiati. Noi dobbiamo spiegargli come avviene una donazione per eliminare eventuali paure, sfatare falsi miti e compensare a scarse informazioni”.

Gli amanti della musica potranno quindi compiere un gesto semplice, ma straordinario, anche considerando il periodo di particolare impegno vista la grande affluenza di turisti nella nostra Isola, e godersi una serata ascoltando i migliori artisti del momento.