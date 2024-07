Si ferisce gravemente con una lametta, paura in tribunale a Cagliari

Intervento dei carabinieri che hanno bloccato l’uomo per poi affidarlo al 118

Di: Redazione Sardegna Live

Choc questa mattina al Palazzo di Giustizia di Cagliari, dove un 58enne, già noto alle forze dell'ordine, si è provocato profondi tagli sulle braccia e sul collo con una lametta.

Bloccato dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria del Tribunale, è stato affidato alle cure del 118. L'uomo non avrebbe fornito ai militari dell'Arma alcuna spiegazione sul motivo del gesto che ha creato non pochi disagi in tribunale.

Il 58enne è stato trasportato con un'ambulanza del 118 all'ospedale Santissima Trinità dove è stato ricoverato.