Incendi nel Nuorese, migliaia di euro di danni e aziende distrutte

Di: Redazione Sardegna Live

Centinaia di ettari in fumo: foraggere, pascoli e boschi distrutti; oltre 300 capi ovini morti e decine di migliaia di euro di danni alle strutture. È la drammatica conta dei danni subiti dalle aziende agricole del Nuorese dopo il rogo che ha colpito tra domenica e lunedì il centro-nord dell'isola.

La Coldiretti ha già fatto una parziale stima dei danni nelle campagne tra Orotelli e Orani. Un allevatore di Orotelli ha perso quasi un intero gregge di oltre 250 capi, le strutture della sua azienda sono andate distrutte e numerosi cavalli risultano dispersi dopo essere scappati dalle fiamme.

"Siamo vicini alle nostre aziende e stiamo offrendo loro tutto il nostro supporto per poter alleviare questo momento di grande difficoltà - dichiara il presidente Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Leonardo Salis - ringraziamo tutte le forze dell'ordine e le forze in campo tra Protezione civile e vigili del fuoco del territorio che hanno lavorato in tutte queste ore per fermare l'avanzata degli incendi e contenere i danni alle nostre aziende. Adesso dovremmo verificare i danni e fare in modo che arrivino dei sostegni concreti ai nostri agricoltori e allevatori che hanno subito ingenti perdite".

Il direttore col Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra: "Quella degli incendi è una piaga che deve essere fermata. Ogni anno si ripetono questi eventi che devastano il nostro territorio e creano danni incalcolabili alle aziende che investono la loro vita e tanti soldi per portare avanti le loro attività. Questo è il momento di essere vicino alle nostre aziende, e Coldiretti come sempre e in prima linea, ma poi sarà necessario un intervento delle istituzioni per sostenere le imprese".