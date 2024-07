Incidente sul lavoro a Ilbono, la vittima è il titolare della cava

Lutto in Ogliastra, addio all'imprenditore 74enne Mario Floris: domani i funerali

Di: Redazione Sardegna Live

Si chiamava Mario Floris il noto imprenditore 74enne del settore del movimento terra, titolare della cava dove ha perso la vita ieri, 22 luglio, in località Tarè nelle campagne di Ilbono e non lontano dal confine con il territorio di Loceri.

L'uomo è morto dopo un incidente sul lavoro. Sarebbe stato colpito alla testa dalla benna dell'escavatore che stava guidando.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e l'elisoccorso, ma inutilmente. Al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare la morte del 74enne. Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal per gli accertamenti del caso e la pm di Lanusei Valentina Vitolo che ha aperto un'inchiesta per chiarire le dinamiche dell'incidente.

"È deceduto mentre portava a termine una delle tante e faticose giornate lavorative, all'età di 74 anni, il Signor Mario Floris - si legge sulla pagina Facebook della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Tortolì -. La Messa esequiale sarà celebrata mercoledì 24 luglio nella chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, alle ore 18.00. Siamo vicini ai familiari con l'affetto e la preghiera".