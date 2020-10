A Sestu positivo al Covid un candidato sindaco

Aldo Pili ha contratto il virus

Di: Redazione Sardegna Live

Positivo al coronavirus l'ex sindaco di Sestu Aldo Pili, che aveva scelto di ricandidarsi alla carica di primo cittadino per le elezioni amministrative di ottobre.

Pili si era messo in isolamento volontario dopo essere entrato in contatto con persone che avevano manifestato i sintomi del virus.

"Mi sento un po' debole, ma sostanzialmente sto bene - ha dichiarato all'ANSA il candidato - tra una settimana farò il nuovo tampone per verificare se mi sarò negativizzato. Nel frattempo continuo la mia campagna elettorale da casa con i social". A seguito della positività del candidato sostenuto da Articolo Uno e dalla civica "Sestu Domani", sono stati effettuati altri tamponi a diverse persone candidate in altre liste. Sono tutti in attesa di conoscere l'esito.