Cagliari, l'Osservatorio avvocati contro "i giustizialisti da tastiera"

L'Osservatorio avvocati esprime la "solidarietà ai colleghi della Camera Penale di Cagliari"

Di: Redazione Sardegna Live

L'Osservatorio avvocati difende i professionisti che hanno ricevuto minacce sui social ed esprime la "solidarietà ai colleghi della Camera Penale di Cagliari", schierandosi contro "i giustizialisti da tastiera", scrive in una nota.

"Sono di queste ultime ore le ennesime provocazioni e i messaggi di minaccia contro le avvocate e gli avvocati impegnati nella difesa di persone accusate di gravi delitti. Sui social si insulta la collega, rea di avere svolto con professionalità e intelligenza il proprio mandato richiedendo l'attenuazione della misura cautelare del carcere in quella degli arresti domiciliari per il suo assistito accusato di aver ucciso la moglie - è scritto nel comunicato - La Camera Penale di Cagliari, della quale l'avvocata fa parte, è tempestivamente intervenuta a tutela della iscritta e degli altri difensori, denunciando la gravità delle minacce. Va rimarcato come soprattutto le donne, in rete, si domandino come possa un avvocato, per di più di genere femminile, difendere una persona accusata di femminicidio".

"Con tali esternazioni si vuole così mandare un messaggio violento, in particolare diretto alle colleghe, come se fosse incompatibile con 'l'essere donna' il difendere chi è accusato di delitti commessi contro altre donne - è scritto ancora nella nota - Esternazioni figlie di una subcultura populista per la quale vi sono imputati che non meritano la difesa e per i quali la semplice accusa si identifica nella responsabilità". secondo l'osservatorio, "presunzione di non colpevolezza e inviolabilità del diritto di difesa sono le precondizioni perché l'accertamento penale si svolga secondo le regole del giusto processo".

Foto: concorsipubblici.net