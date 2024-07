Uta in festa con “Ballus” tra colori, tradizione, melodie dal mondo e fratellanza

Dal 30 luglio al 3 agosto il 22° Incontro Internazionale del Folklore. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sardegna Live il 3 agosto

Di: Alessandra Leo

Danze, melodie dal mondo, colori e tantissime tradizioni da condividere: a Uta è tutto pronto per accogliere la 22^ edizione di “Ballus”, dal 30 luglio al 3 agosto.

L’evento, organizzato dall'Associazione Turistica Pro loco di Uta, si svolgerà come ogni anno in una location da sogno, ovvero il Santuario Romanico di Santa Maria di Uta, risalente al XII secolo, che costituisce una cornice architettonica unica nel suo genere e fiore all’occhiello del paese, molto suggestivo e avvolto da un’atmosfera che pare magica.

La scoperta, per i visitatori, delle bellezze del territorio, la condivisione di tradizioni, costumi, culture e valori, assieme alla pace e alla fratellanza tra popoli provenienti da tutto il mono e che si incontrano tra le meraviglie della Sardegna, sono gli obiettivi che si pongono ogni anno gli organizzatori, i quali hanno stilato un ricco e succulento programma.

IL PROGRAMMA

Martedì 30 luglio sarà la giornata dell’accoglienza: si comincerà alle ore 10:00 con i saluti e lo scambio di doni tra i gruppi partecipanti, il sindaco e le autorità locali del Comune di Uta. Alle ore 11:00 si svolgerà una brevissima esibizione dei gruppi.

Giovedì 1° agosto ci sarà la serata inaugurale alle ore 21:30 in piazza Santa Maria.

I gruppi che parteciperanno sono, per quanto riguarda ala Sardegna, il gruppo folklorico “Pro loco” di Uta e il gruppo “Pichiadas” con Marco Bande, Matteo Piras, Massimo Carnevale, Francesco Masala; per quanto riguarda il Sudafrica il Group Umgungundlovu Traditional “Arts Music Utam”; per il Perù Ballet Folclórico Peruano “Ritmos Del Tiempo” Lima; per l’Ecuador il Grupo de Danza Nacional “Danza e Identidad”; per la Sicilia il gruppo Musicisti tradizionali “ i Burgisi di Marsala”,

Presenterà la serata Valentina Caruso.

Venerdì 2 agosto, alle ore 21:30, in piazza Santa Maria ci sarà la serata dedicata a culture e tradizioni delle Isole.

Per quanto riguarda la Sardegna parteciperà il gruppo Folk di Quartu Sant’Elena “Su Idanu”; il gruppo Folk “Amici del Folklore”, il coro “Amici del Folklore” e i tenores “Amici del Folklore” di Nuoro; Simone Loi all’organetto con le coppie di Fonni; il gruppo Folklorico “ Burgisi di Marsala” dalla Sicilia.

Durante la serata verrà consegnato il Premio "Tziu Adamu Billai" a Elena Ledda.

Presenterà la serata Roberto Tangianu.

Sabato 3 agosto, alle ore 21:30, in piazza Santa Maria il Galà Internazionale del Folklore con cerimonia di apertura e inni nazionali.

Parteciperanno, dalla Sardegna, il gruppo Folklorico "Pro Loco" di Uta, il gruppo Folk “Cultura Popolare” di Monserrato, il gruppo Folk “Santa Giuliana” di Serbariu; dalla Sicilia il gruppo Folklorico “I Burgisi di Marsala”; dal Perù Ballet Folclórico Peruano “Ritmos Del Tiempo” Lima; dall’Ecuador il Grupo de Danza Nacional “Danza e Identidad”; dal Sudafrica Group Umgungundlovu Traditional “Arts Music Utam”; dalla Slovenia Folk Dance Group “Svoboda Mengeš brings”.

A mezzanotte il gran finale di chiusura di “Ballus”, presenterà la serata Giuliano Marongiu.

La serata sarà trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme web di Sardegna Live.