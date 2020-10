Pusher 23enne e ‘vedetta’ nei guai: i Finanzieri sequestrano eroina, cocaina e denaro

Il blitz a Sant’Elia, ad opera dei Baschi Verdi

Di: Alessandro Congia

Prosegue con sempre maggiore incisività l’attività del Comando Provinciale di Cagliari finalizzata al contrasto dello spaccio e della diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio del capoluogo sardo.

I Baschi Verdi e le unità cinofile della 2a Compagnia Cagliari hanno tratto in arresto un soggetto cagliaritano di 23 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti e hanno proceduto a denunciare a piede libero un uomo di 66 anni, originario di Serramanna, che aveva tentato di avvisare lo spacciatore dell’intervento dei Finanzieri.

Ieri, le Fiamme Gialle erano impegnate nel quotidiano controllo del territorio nel quartiere Sant’Elia, quando un continuo via vai sospetto di persone nei pressi di un edificio di Via Schiavazzi ha richiamato la loro attenzione.

Dopo una attenta attività di osservazione, hanno deciso di intervenire, sottoponendo a controllo il pusher intento nello spaccio di sostanze stupefacenti e nel contempo fermando anche un suo complice che rivestiva il ruolo di “vedetta”.

Il controllo eseguito sulla persona nei confronti dello spacciatore, senza fissa dimora ma di fatto dimorante a Cagliari, ha permesso di rinvenire 15,7 grammi di eroina, suddivisa in 128 dosi, e 6,2 grammi di cocaina, suddivisa in 48 dosi, oltre a 1.123 euro in contanti. Le sostanze stupefacenti e l’intera somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Lo spacciatore è stato così tratto in arresto per il reato di spaccio ed è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio che si terrà il prossimo 23 ottobre. Il 66enne, invece, è stato deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria per concorso nel reato di spaccio.

L’attività sopra descritta è l’ultima in ordine di tempo eseguita dalle Fiamme Gialle cagliaritane sul territorio della provincia: negli ultimi giorni, infatti, a seguito di plurimi interventi effettuati in diversi centri urbani, sono stati segnalati alla locale Prefettura 4 assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrati 8,8 grammi di marijuana e 1 di hashish.

Il consuntivo annuale dell’attività della Guardia di Finanza di Cagliari nello specifico comparto vede le pattuglie del Corpo, da un lato, operare quotidianamente sul territorio, dall’altro, effettuare complesse ed articolate indagini volte a individuare e reprimere i canali di alimentazione delle sostanze stupefacenti, ma anche prestare la propria collaborazione – in particolare quella delle unità cinofile – alle altre Forze di Polizia parimenti impegnate al contrasto del fenomeno: complessivamente sono state segnalati alla Prefettura 177 soggetti (di cui 8 minori), denunciate alla Autorità Giudiziaria 29 persone, arrestati 26 spacciatori (di cui 1 minorenne) e sequestrati 13,3 kg di cocaina, 4,2 kg di marijuana, 10,58 kg di hashish, 57,6 grammi di eroina, 153 grammi di sostanze psicotrope e 15 spinelli.