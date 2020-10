Accanto alla scuola “Italo Stagno”, Valerio Piga: “Ecco cosa devono vedere i bambini, pessimo esempio”

La denuncia di Arrosa Collettivo: “Carcasse di auto, rifiuti, siringhe, uno sterrato terra di nessuno, perché?”

Di: Alessandro Congia

“Lo spiazzo adiacente alla scuola Stagno di Cagliari è da mesi una discarica a cielo aperto. Carcasse di auto abbandonate da mesi colme di ogni tipo di rifiuto, siringhe sparse ovunque, macerie e spazzatura non differenziata. Un cattivo esempio per tutti i bimbi che frequentano la scuola che ogni giorno devono vedere questo scempio ambientale. Il sindaco e l'assessore continuano a dire che la situazione in città è nettamente migliorata. Vorrei citare Leonardo da Vinci: Chi nega la ragion delle cose, pubblica la sua ignoranza”.

E’ quanto afferma Valerio Piga - Arrosa Collettivo, il ‘sentinellatore’ dei rifiuti della città, con le denunce sul degrado cui versa Cagliari e la periferia: qui ci troviamo in via Is Mirrionis, la salita fronte campi Cus, cui il nostro giornale più e più volte ha dedicato video e servizi sull’attuale situazione di perenne abbandono di quell’area attorno alla rotonda.

(Le immagini sono di Valerio Piga)