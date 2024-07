Cagliari, Oristano e Nuoro. Truffa all'Ue su fondi per agricoltura, 4 arresti e 12 indagati

Operazione dei Nas, in manette anche un veterinario

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri del N.A.S. di Cagliari, nelle prime ore di giovedì scorso, hanno eseguito 4 misure cautelari (di cui 1 custodia in carcere e 3 agli arresti domiciliari) nelle province di Cagliari, Oristano e Nuoro. Nei guai sono finiti un dirigente medico veterinario, sua moglie (imprenditrice agricola) e 2 operatori titolari di Centri di Assistenza Agricola, accusati a vario titolo per reati contro la pubblica amministrazione e concorso in falso e truffa aggravata ai danni di ARGEA per il conseguimento di contributi comunitari. Dodici gli imprenditori agricoli indagati.

Come riferito dagli investigatori, l’attività investigativa, avviata nel 2022, si è concentrata nei confronti di un dirigente medico veterinario ASL, che avrebbe usato l'auto di servizio per fini personali e anche per raggiungere gli imprenditori agricoli con i quali ha organizzato una truffa ai danni dell'Argea, l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione dei contributi in agricoltura facendo loro ottenere illegalmente dei finanziamenti.

Nello specifico, secondo gli investigatori, il veterinario, tra assenteismo sul posto di lavoro e peculato, avrebbe provocato un danno pari a 106mila euro. La truffa alla Comunità europea ammonterebbe invece a 560mila euro. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Cagliari e hanno interessato anche Oristano e Nuoro.