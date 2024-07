Femminicidio Francesca Deidda, prosegue l'interrogatorio del marito

Nuovo interrogatorio questa mattina per Igor Sollai, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo interrogatorio, questa mattina, per Igor Sollai. Il 43enne è finito in manette con l'accusa di aver ucciso volontariamente e occultato il cadavere della moglie Francesca Deidda, 42 anni, sparita da San Sperate a inizio maggio: Il corpo della donna è stato ritrovato tre giorni fa nascosto in un borsone in località San Piamo, tra Sinnai e San Vito, vicino al ponte romano nei pressi dell'ex SS Orientale Sarda.

Oggi, assistito dai suoi legali Carlo Demurtas e Laura Pirarba, Sollai dovrà nuovamente rispondere nel carcere di Uta alle domande del pm Marco Cocco, titolare dell'inchiesta, che porterà avanti l'interrogatorio sospeso giovedì proprio in seguito al ritrovamento del borsone con i resti del corpo da parte di un cane molecolare arrivato da Bologna.

Ieri, Sollai si era professato nuovamente innocente respingendo tutte le accuse dopo aver ricevuto la vista dei suoi genitori.

Oggi verranno effettuati nuovi accertamenti da parte del Ris di Cagliari sui reperti recuperati insieme al borsone: indumenti, vegetazione repertata accanto ai resti e materiale vario raccolto in loco.

Mercoledì 24 luglio, invece, i tecnici dell'Arma analizzeranno la Toyota Yaris, intestata a Sollai, ma in uso Francesca, che l'uomo aveva di recente messo in vendita.

Giovedì 25 il Ris entrerà nell'abitazione dei coniugi in via Monastir a San Sperate. Agli accertamenti prenderanno parte i consulenti nominati dagli avvocati di Sollai ma anche quelli nominati dall'avvocato Gianfranco Piscitelli che rappresenta il fratello di Francesca, tra questi anche la criminologa Roberta Bruzzone.

Domani, infine, è prevista l'udienza per il ricorso davanti al Tribunale del riesame con il quale i due difensori hanno chiesto una modifica della misura restrittiva.