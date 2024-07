Schianto a Escalaplano: due morti e due bimbi feriti

Incidente nella notte. La famiglia, di origini sarde, era tornata nell'Isola in vacanza

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatico incidente dopo le 23 di ieri, 21 luglio, a Escalaplano. Non è ancora chiara la dinamica dello schianto in seguito al quale sono morte due persone, il 57enne Silvio Pispisa (alla guida, originario del posto) e la compagna di origini colombiane Anna Isabella Fratellanza, 40 anni. Altre due sono rimaste gravemente ferite, si tratta dei figli della donna di 11 e 7 anni trasportati in elicottero in ospedale a Sassari in codice rosso.

Secondo quanto emerge, la famiglia era rientrata in Sardegna da Verona per le vacanze e viaggiava a bordo della stessa auto dentro il centro abitato, in corso Sardegna, quando per cause da chiarire è avvenuto l'incidente.

La vettura sulla quale viaggiavano le persone coinvolte sarebbe andata a sbattere con violenza contro il muro di una abitazione. Sul posto i carabinieri di Escalaplano, i vigili del fuoco di Cagliari e le ambulanze del 118. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto le Forze dell'ordine di competenza per gli accertamenti e i rilievi di legge.