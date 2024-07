Le vostre segnalazioni: "A Ottana da giovedì senza acqua per un grosso guasto"

"Da giorni ci dicono "il servizio verrà ripristinato nella giornata odiena", ma siamo arrivati a domenica"

Di: Redazione Sardegna Live

Una nostra lettrice ci scrive: "Salve, vorrei mettervi al corrente della situazione di grande disagio che stiamo vivendo nella comunità di Ottana".

"Da giovedì - spiega - siamo senza acqua, c'è un grosso guasto alla condotta Abbanoa in zona PIP che ad oggi non è stato ancora risolto e veniamo presi per i fondelli con comunicazioni sia del Comune che di Abbanoa che ripetono: "Tranquilli, il servizio verrà ripristinato nella giornata odierna", ma siamo arrivati a domenica".

"Solo ieri abbiamo avuto un'autobotte. Noi ci troviamo con 40 gradi, bambini, anziani, continue garanzie mancate e nemmeno un filo d acqua! Vergognoso".