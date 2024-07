Giornata di fuoco: fiamme in tutta l'Isola e velivoli in azione

Da Bottidda a Isili i velivoli della flotta regionale e il Super Puma stanno operando incessantemente

Di: Redazione Sardegna Live

E' allarme in tutta l'Isola sul fronte incendi, con gli uomini del Corpo forestale impegnati dalle prime ore dell'alba per contrastare il fronte del fuoco in diverse aree della Sardegna.

Dopo l'allarme di questa mattina a Burgos e Bonorva, i ranger della Regione stanno intervenendo in queste ore, con il supporto di due elicotteri Super Puma provenienti dalle basi operative di Fenosu e Alà dei Sardi e un Canadair decollato da Olbia, su un incendio in agro del comune di Bottidda.

Ore di apprensione anche a Portoscuso, dove due elicotteri decollati da Pula e Villasalto stanno supportando il coordinamento antincendio gestito dal D.O.S. del Corpo forestale Sant'Antioco.

Elicottero e Super Puma in azione anche nelle campagne di Isili, dove stanno lavorando senza sosta via terra i forestali della locale Stazione.