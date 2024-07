Volo annullato per il concerto in Sardegna, Gabbani noleggia un monomotore

L'esibizione si è tenuta regolarmente, bagno di folla per l'autore di Occidentali's Karma

Di: Redazione Sardegna Live

Il down informatico che venerdì 19 luglio ha messo in ginocchio il mondo dei trasporti, ha rischiato anche di far saltare il concerto che Francesco Gabbani doveva tenere ad Arborea.

Il cantante, atteso anche a Iglesias e La Maddalena, non ha potuto prendere il volo diretto da Milano per la Sardegna e si è dovuto ingegnare per trovare una soluzione alternativa. Così, insieme al suo staff, si è imbarcato su un monoelica decollato dal campo volo di Collegno (Torino) che lo ha trasportato nell'Isola.

L'autore di Occidentali's Karma ha potuto così esibirsi davanti a una folla di fan entusiasti. Lui stesso haa raccontato l'episodio con un video pubblicato su Instagram.

"Dopo varie peripezie e un vero e proprio viaggio della speranza - ha scritto Gabbani - ieri siamo atterrati in Sardegna sani e salvi e abbiamo fatto un concerto bellissimo".