Ancora fiamme nel Sassarese: allarme a Burgos e Bonorva

Il Corpo forestale in azione via terra e con mezzi aerei

Di: Redazione Sardegna Live

Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Anela sull'incendio divampato nella giornata di ieri, in agro del comune di Burgos. L'incendio è stato tenuto sotto controllo tutta la notte con le squadre a terra e alle prime ore del mattino l'elicottero si è alzato in volo per spegnere gli ultimi focolai ancora attivi.

Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale Bono.

Allarme anche a Bonorva, dove i ranger della Regione stanno operando supportati da un velivolo decollato dalla base operativa di Anela, il Superpuma proveniente da Fenosu e di due Canadair provenienti da Olbia su delle ripartenze dell' incendio divampato nella giornata di ieri.

A coordinare le operazioni di spegnimento è il D.O.S. del Corpo forestale Bonorva.