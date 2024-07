Calcutta fa sold out ad Alghero: “Sono per il 25% sardo”

L’evento, organizzato da Shining Production, trasforma l’Anfiteatro Ivan Graziani in un palcoscenico di pura magia

Di: Alessandro Pintus

Alghero canta e si emoziona sulle note di Calcutta, l’artista fa tappa in Sardegna all’Alguer Summer Festival per il suo Relax Tour 2024. Migliaia i fan giunti da tutta l’Isola, armati di cartelloni e lacrimoni in perfetto stile Indie. L’evento, organizzato da Shining Production, con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero e in collaborazione con Le Ragazze Terribile e Roble Factory, trasforma l’Anfiteatro Ivan Graziani in un palcoscenico di pura magia.

Il concerto, così come l’album Relax, si apre con il brano introduttivo “Coro”, che accompagna l’ingresso dell’artista. A seguire “2 minuti” (hit dell’ultimo Album) e “Cosa mi manchi a fare” brano tra i più iconici che ha consacrato l’artista al grande pubblico.

Lo spettacolo prosegue con l’alternarsi di nuovi e vecchi brani. I Ledwall sul palco si animano con un Visual del tutto originale in perfetto stile Calcutta. Si passa dalle immagini di Alghero in versione Street View di Google Maps sulle note di “Giro con te” ai selfie col suo cane presenti in diversi momenti del concerto.

Nonostante l’artista sia noto per la sua poca loquacità, prima del brano “Ghiaccioli” dichiara: “Devo fare un annuncio, non che io l'abbia mai tenuto nascosto ma non mi è mai capitato di dirlo: ho il 25% di sangue sardo. Mia nonna è di Sanluri e voglio dedicarle questo pezzo”.

Inoltre, rivolgendosi al tastierista Gaetano Scognamiglio dichiara: “Mi ha confessato che dopo tanti anni di carriera (ormai ventennale), è la prima volta che suona in Sardegna, si merita un applauso” così parte la canzone “Del Verde” e nel verso “Preferirei una spiaggia di Sardegna” il pubblico dell’Alguer Summer Festival si infiamma.

Si arriva verso la chiusura del concerto con quelli che avrebbero dovuto essere gli ultimi brani “Pesto”, “Paracetamolo” e “Tutti”, ma l’artista spiazza il pubblico con un bis fuori programma da lui solitamente non apprezzato. Sceglie “Saliva”, un brano mai cantato durante il tour, regalando ai suoi fan un momento unico.

Tra applausi e forti emozioni le luci si spengono all’Anfiteatro Ivan Graziani, lasciando il ricordo di un concerto caratterizzato dall’autenticità di un artista che sta segnando la musica italiana dei nostri tempi.

BIOGRAFICA CALCUTTA - Edoardo D'Erme, in arte Calcutta, è un cantautore 35enne di Latina.

Il suo disco “Mainstream” uscito nel 2015 ha sparigliato generi, appartenenze e definizioni. Calcutta ha marcato una linea di confine nel modo di intendere la musica indipendente partendo da outsider, da artista di culto, con un percorso fuori dagli schemi canonici del music business, ma attirando verso di sé una curiosità sempre crescente. Merito delle melodie contagiose delle sue canzoni che lo hanno reso un fenomeno irresistibile. La sua scrittura pop non ha pari in Italia e l’attenzione trasversale di pubblico, stampa e social network ne sono la riprova costante. Un successo testimoniato anche dal disco d’oro raggiunto da “Oroscopo”, uno dei brani più trasmessi dell’estate 2016, e da canzoni come “Cosa mi manchi a fare”, “Frosinone”, “Gaetano” che registrano ormai milioni di visualizzazioni su Youtube e sulle piattaforme di streaming.

A fine 2017 Calcutta si è riaffacciato sulle scene con “Orgasmo” una nuova canzone che ha confermato la sua vena creativa. A inizio febbraio è stata la volta di “Pesto” che ha ulteriormente rinvigorito entusiasmi e attese. Il 25 maggio 2018 arriva finalmente il nuovo disco. Si intitola “Evergreen” ed è anticipato dal terzo singolo “Paracetamolo”. Un Pop stralunato dal retrogusto psichedelico e dal doppio principio attivo, agisce rapidamente prima con un riff di chitarra che si incolla alle orecchie, poi con il ritornello "sento il cuore a mille" lanciato verso l'infinito.

A fine maggio del 2019 Calcutta ha pubblicato due singoli inediti, "Due Punti" e "Sorriso (Milano Dateo)", tornando dal vivo in estate con 14 date in alcune tra le più prestigiose rassegne estive, da Lucca Summer Festival, a Collisioni, passando per Rock In Roma e Milano Summer Festival.' Nell’autunno dello stesso anno ha chiuso l’avventura di Evergreen con una serie di concerti esteri che hanno toccato le principali capitali europee.

In questi ultimi anni i suoi dischi hanno continuato a far battere forte il cuore del pubblico. Ne sono dimostrazione i milioni di streaming e visualizzazioni generati sulle piattaforme, il costante affetto e la continua richiesta di un suo ritorno sulle scene. Durante la pausa discografica ha curato la veste sonora di Rai Radio2 e i jingle del Gr, Meteo e Onda Verde ed ha intensificato la sua attività di autore già emersa negli anni precedenti. Tra gli ultimi il brano ‘Mare di Guai’ di Ariete, presentato al Festival di Sanremo 2023. Inoltre, ha collaborato con Marracash nel suo brano ‘Laura ad honorem” contenuta nell’album “Noi, loro, gli altri”.

Dopo un silenzio discografico durato cinque anni e anticipato dalle prime date del tour, “Relax” esce il 20 ottobre 2023, ed è accolto con immenso calore ed entusiasmo dai tantissimi fan affezionati che attendevano da tempo un suo ritorno sulle scene. È stato presentato in anteprima con un'installazione a Roma, a Villa Medici, in collaborazione con l’artista Nico Vascellari, e anticipato da una performance live a Milano, sui tetti della sede di Rai Radio 2. Anche questa volta, Calcutta compone un originale mosaico di emozioni e immagini dal forte potere evocativo, che scalano le classifiche e si trasformano in cori cantati a squarciagola dal pubblico del tour invernale tutto sold out. Dopo un mese, “Relax” è già certificato Disco d’Oro e poi di Platino, così come i singoli Giro con Te e 2 minuti (Platino) e Tutti (Oro).