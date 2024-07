Cagliari. Arrestato dalla Polizia dopo avere infranto una vetrina

In manette un 36enne accusato di tentato furto aggravato

Di: Redazione Sardegna Live

Questa notte, gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno tratto in arresto un 36enne cagliaritano, per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato su attività commerciale e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto riferito, intorno alle 3 di questa notte è pervenuta una segnalazione che indicava un tentativo di furto presso un’attività commerciale in piazza Ichnusa e l’autore, dopo aver infranto l’ampia vetrina, era stato visto allontanarsi in direzione di via Nuoro.

Gli agenti, trovandosi a poca distanza, hanno individuato un uomo che, dopo essersi accorto della loro presenza, si sarebbe dato alla fuga rifugiandosi all’interno di un vano condominiale poco distante. Il soggetto è stato individuato e bloccato dopo aver opposto una forte resistenza agli stessi operatori.

I poliziotti hanno effettuato un accurato controllo presso l’attività commerciale, in presenza del responsabile, accertando che era stata infranta solo la vetrina principale. Il 34enne è stato accompagnato presso gli uffici della Questura dove, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato furto aggravato su attività commerciale e resistenza. I fatti accertati dagli investigatori saranno sottoposti alla valutazione del Gip, che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida prevista per questa mattina.