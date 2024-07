Paulilatino in festa, il 22 luglio processione e ardia in onore di Santa Maria Maddalena

Una tre giorni di festeggiamenti che si concluderanno con il concerto dei Tazenda

Di: Redazione Sardegna Live

Le tradizioni tramandate dai nonni vengono rispettate oggi dai nipoti a Paulilatino, dove lunedì 22 luglio si celebrerà la festa in onore di Santa Maria Maddalena, la discepola dei discepoli.

Una tre giorni di festeggiamenti a cui l’intera comunità è chiamata a partecipare e dove numerosi fedeli e turisti arriveranno per assistere alla processione, alla santa messa e alla suggestiva ardia.

IL PROGRAMMA

La mattina del 22 luglio la processione partirà alle 10:00 dalla chiesetta dedicata alla santa, percorrerà le vie principali del paese e, in alcuni tratti, i cavalli che accompagnano la processione saranno lanciati al galoppo, per poi arrivare nella chiesa parrocchiale dedicata a San Teodoro martire. Qui si celebrerà la santa messa presieduta da un sacerdote originario del paese, ma prima cavalli e cavalieri riceveranno la benedizione e si cimenteranno nell’ardia, ovvero la corsa sfrenata dei cavalli attorno alla chiesa.

A ogni passaggio davanti all’ingresso del tempio sacro, i cavalieri provvederanno a far fermare i propri cavalli, che inchinando la testa saluteranno il Santissimo Sacramento per poi riprendere la corsa. Dopo la celebrazione della messa, la processione proseguirà per riportare il simulacro della santa presso la chiesetta a lei dedicata.

I festeggiamenti civili proseguiranno nel pomeriggio con giochi in piazza per i più piccoli e in serata i Tazenda in concerto chiuderanno i festeggiamenti.