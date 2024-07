Blitz antidroga della Polizia a Cagliari: diverse persone arrestate per spaccio

Si è conclusa ieri sera l'operazione 'Alto Impatto' della Polizia di Stato a Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Si è conclusa ieri sera l'operazione 'Alto Impatto' della Polizia di Stato a Cagliari, nelle zone della città dove è più sentito il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività coordinate dalla Squadra Mobile di Cagliari con il supporto dell'U.P.G. e S.P. e del Commissariato di Quartu Sant'Elena hanno portato all'arresto di altre 4 persone, presunte responsabili di spaccio, nel quartiere di Is Mirrionis, in via Seruci.

Gli investigatori hanno colto in flagranza i 4, di 47, 19, 22 e 43 anni, due dei quali già noti ai poliziotti per i loro precedenti.

Durante le operazioni sono state rinvenute e sequestrate 4 dosi di cocaina e 4 di eroina, circa 800 euro in contanti, nonché due bilancini di precisione nascosti nella cassetta del contatore all'interno di uno dei condomini di via Seruci.

Già nei giorni scorsi nell'ambito dello stesso progetto investigativo ad alto impatto, sono state arrestate tre persone: due all'interno di un circolo ricreativo a Pirri, con il sequestro preventivo del locale, e una, due giorni fa, nel quartiere di Villanova, trovata in possesso di circa 260 grammi di droga (tra marijuana e hashish) e di 960 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che al termine dell'udienza ha convalidato l'arresto per tutti e quattro, per il 47enne e il 43enne l'obbligo di dimora mentre per gli altri due nessuna misura.