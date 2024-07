Auto vola in pineta a Caprera, due in ospedale

Sul posto i Vigili del fuoco, l'auto si è ribaltata più volte

Di: Redazione Sardegna Live

In torno alle ore 21 di ieri, 19 luglio, i Vigili del fuoco di La Maddalena sono intervenuti sull'isola di Caprera, sul tratto di strada che porta alla seconda pineta, per un incidente stradale.

Il conducente di un'autovettura aveva infatti perso il controllo del mezzo uscendo di strada e ribaltandosi più volte, andando a finire poi dentro una pietra.

La squadra del 115 ha provveduto a mettere in sicurezza l'auto e dare assistenza al 118 per stabilizzare l'infortunato. Il conducente con il passeggero sono stati trasferiti all'ospedale Paolo Merlo di La Maddalena per le cure. Sul posto anche il 118 e i Carabinieri per i rilievi.