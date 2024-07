Nico Williams in vacanza in Sardegna

L'asso della Spagna, dopo la vittoria degli Europei, si rigenera nel mare dell'Isola. Ecco quale località ha scelto

Di: Redazione Sardegna Live

E' uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale. Bomber del Bilbao col Barcellona che sogna di strapparlo ai baschi, si è appena laureato campione d'Europa con la Spagna. Nico Williams, meno di una settimana dopo il trionfo in Germania, è volato in Sardegna per le sue vacanze estive.

L'attaccante iberico ha postato infatti sulle sue Instagram stories una foto che lo ritrae in barca nelle acque cristalline di Cala Goloritzè (Baunei), la maestosa guglia di punta Caroddi ben visibile sullo sfonto. "Benvenuto a bordo, campione", è la scritta su una torta offerta dall'agenzia ogliastrina che ha noleggiato l'imbarcazione a Williams.

Nico, 22 anni compiuti il 12 luglio, ha già collezionato con la Spagna 20 presenze e 4 gol di cui uno proprio nella finalissima degli Europei contro l'Inghilterra sconfitta 2-1 dalla Spagna. Il numero 17 della Roja è stato anche inserito dalla UEFA nel team ideale del torneo.