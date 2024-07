Sassari. Truffa agli esami della patente: sei persone denunciate

Furbetti scoperti con microauricolari e microtelecamere a forma di bottone applicate sugli indumenti

Di: Redazione Sardegna Live

Nell’ultimo mese la Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Sassari ha denunciato sei persone per aver svolto la prova d’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida con modalità illecite.

Il primo ad essere scoperto e denunciato è stato un ventriquatrenne, lo scorso 21 giugno. Gli operatori di Polizia sono intervenuti presso la Motorizzazione Civile di Sassari, dove era in corso la prova teorica per il conseguimento della patente di guida di categoria “B”. Secondo quanto riferito, il giovane, con l’aiuto di una micro auricolare situato all’interno di un orecchio, otteneva le risposte giuste dal suggeritore che, mediante una microtelecamera “a forma di bottone” posizionata sulla camicia, inquadrava il monitor con le domande oggetto d’esame, fornendo al ragazzo le risposte corrette, per consentirgli di superare agevolmente l’esame.

I poliziotti, intervenuti nell’immediatezza del fatto, si sono messe alla ricerca del complice nelle vie limitrofe e avrebbero così rintracciato un 74enne che attendeva a bordo della sua auto il termine dell’esame per recuperare l’attrezzatura elettronica utilizzata dal giovane.

Durante la perquisizione dell’autovettura, infatti, sarebbero stati rinvenuti altri cellulari, sim card, numerosi micro auricolari e microtelecamere, nastro adesivo e varie camicie, della stessa tipologia di quella rinvenuta indosso al ragazzo.

Il successivo 8 luglio una vicenda analoga ha visto coinvolti quattro cittadini extracomunitari che avrebbero svolto la prova d’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida con le medesime modalità illecite riscontrate in precedenza.

Sono in corso ulteriori indagini da parte della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Sassari, per verificare se si siano verificati ulteriori casi analoghi.