Trovata morta Carla Visentin: era scomparsa a Stintino domenica scorsa

La turista era arrivata in Sardegna per trascorrere le vacanze con la famiglia, quando è scomparsa nel nulla

Di: Redazione Sardegna Live

Alla fine è stata trovata priva di vita Carla Bastarolo Visentin, la turista veneta arrivata domenica mattina in Sardegna per trascorrere le vacanze con il marito e i nipoti in un residence nella zona di Cala Lupo, a Stintino, e scomparsa nel pomeriggio dopo essersi allontanata.

Per trovarla si erano mobilitati carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, barracelli e soccorso alpino, ma per tutta la settimana non si sono avute sue tracce.

L'anziana è stata rinvenuta dal gruppo dei Cacciatori di Sardegna in un una zona impervia, all'interno di un boschetto distante dall'abitazione in cui risiedeva per le vacanze.