In Sardegna 18 incendi, elicotteri in azione nell'Isola

Un'altra giornata di allarme in Sardegna sul fronte roghi

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, si segnalano 18 incendi occorsi sul territorio regionale, quattro dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale:

Allarme in particolare a Lodè, località “Sa Ichedda”. Lo spegnimento delle fiamme è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Lula coadiuvata dal personale a bordo di tre elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Farcana, Anela e Alà dei Sardi e dal personale del GAUF del CFVA di Nuoro e della Stazione di Bitti. Sono intervenute, inoltre, tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Lodè-Vallai, Lodè-Sant'Anna e Lula-Olunurra.

A Oristano è stato necessario intervenire in maniera massiccia in località “Is Pastureddas". Sul posto ha coordinato le operazioni il personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero Super Puma proveniente dalla base regionale di Fenosu e dal personale del GAUF di Oristano. In campo anche due squadre di Forestas dei cantieri di Zeddiani e Santa Giusta, una squadra dei Vigili del fuoco di Oristano e una squadra dei volontari della Protezione Civile di Oristano Soc. Sard. centrale.

Rogo anche a Bottidda, il cui spegnimento è stato coordinato dai ranger di Sanluri coadiuvati dal personale a bordo di tre elicotteri provenienti dalle basi del CFVA di Anela, Farcana e Alà dei Sardi. Sono intervenute tre squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Burgos-Istrallai, Bono-Santu Matteu e di Benettutti, una squadra del 115 di Sassari, e due squadre dei Barracelli di Bottidda.

Attimi di paura anche a Pabillonis, zona “Is Ortus". I forestali di Guspini hanno coordinato le operazioni supportati dal personale a bordo degli elicotteri provenienti da Pula e Fenosu. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Guspini, una squadra dei V.V.F di Sanluri e una squadra dei volontari della Protezione Civile di Pabillonis-Prociv. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in atto.