Tornano i Fuochi di Ferragosto ad Alghero

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati dalle polemiche

Di: Redazione Sardegna Live

Ritorna il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto in Riviera del Corallo. Questo il mandato conferito alla Fondazione Alghero da sindaco e giunta in occasione dell'ultima riunione dell'esecutivo guidato da Raimondo Cacciotto.

Si tratta di un evento dal grande impatto, da sempre atteso da cittadini e turisti che nelle sere di agosto affollano la città, capace di catalizzare l'attenzione dei visitatori illuminando il cielo di Alghero. Sarà ora la Fondazione a studiare nei dettagli la logistica, che avrà come fulcro il porto turistico, in stretto rapporto con l'Amministrazione comunale ed il coinvolgimento diretto delle forze dell'ordine, così da garantire - come avvenuto in passato - la possibilità di assistere ai fuochi d'artificio, in totale sicurezza, da tutto il litorale urbano, dai bastioni e l'area portuale.

Negli ultimi due anni non sono mancate le polemiche. Lo scorso anno per il mancato spettacolo pirotecnico, in realtà mai annunciato dall’amministrazione comunale ma che in molti davano per scontato. Nel 2022, invece, non erano mancate le lamentele per i cosiddetti fuochi “silenziosi” e “a misura di animali”.