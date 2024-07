Tilt informatico globale, ritardi anche negli aeroporti sardi

Qualche disagio negli scali di Cagliari e Alghero

Di: Redazione Sardegna Live

Ritardi in circa una ventina di voli negli aeroporti di Cagliari e Alghero a causa dei problemi informatici che si sono verificati questa mattina a livello globale.

Si tratta non solo dei voli in continuità territoriale ma anche di alcuni "low cost" utilizzati soprattutto dai turisti per arrivare nell'Isola o rientrare nelle città di partenza. I ritardi vanno da 10 minuti a circa un'ora.

La società di gestione dello scalo di Olbia fa sapere che attualmente non sono stati registrati problemi sul fronte informatico, ma che alcuni ritardi sono dovuti alle fasi di check in.

"Enav, a seguito del malfunzionamento di alcuni servizi informatici a livello globale che stanno provocando disagi anche sul trasporto aereo, informa che tutti i sistemi di sorveglianza, controllo e gestione del traffico aereo non hanno subito alcun impatto e sono pienamente operativi", è quanto si legge in una nota della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, "I tecnici del Gruppo Enav stanno comunque monitorando costantemente la situazione. Tutti gli operatori di Enav, dalle torri di controllo e dai centri radar, sono al lavoro per garantire il massimo supporto al sistema al fine di ridurre ritardi e cancellazioni".