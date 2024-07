Sanluri. 43enne Investito dall'esplosione di un ordigno per il bracconaggio

L’uomo ha riportato delle ferite all’occhio e all’orecchio

Di: Redazione Sardegna Live

Un autotrasportatore di 43 anni di Guspini è rimasto ferito a causa di una esplosione a Sanluri. L'episodio è avvenuto all'alba, l’uomo stava scaricando un cassone contenente circa una tonnellata di rifiuti plastici vari quando è stato investito da una esplosione.

Il 43enne ha riportato lievi ferite all'occhio e all'orecchio. "Dopo il primo stordimento - spiegano i carabinieri - l'uomo ha deciso di mettersi alla guida del camion per recarsi autonomamente all'ospedale, ma in poco tempo il dolore è diventato tale che si è dovuto fermare e ha allertato il 112". Sul posto sono arrivati i militari della Compagnia di Sanluri e gli Artificieri del Comando Provinciale di Cagliari che hanno avviato gli accertamenti.

L'esplosione è stata provocata da "un artifizio esplosivo artigianale, verosimilmente utilizzato per il bracconaggio di cinghiali e gettato tra i normali rifiuti", precisano dall'arma. Gli artificieri hanno infatti trovato oltre alle tracce dell'esplosione e a un involucro ovoidale lacerato di alcuni centimetri, anche altri due manufatti integri tra i rifiuti.

"Gli esplosivi - spiegano i militari -, sono particolarmente insidiosi perché costruiti per innescarsi con la sola pressione, così come dev'essere avvenuto accidentalmente durante le operazioni che stava svolgendo il ferito". Il 43enne è stato trasportato al Policlinico di Monserrato, non è in pericolo di vita.