Oggi a Berchidda “Queerevolution”, serata sulla famiglia queer

“Una riflessione su un tema lasciato in eredità dalla scrittrice e attivista Michela Murgia”, spiegano le organizzatrici e gli organizzatori

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Michela Murgia

Oggi, venerdì 19 luglio, a partire dalle ore 19:30 nella terrazza panoramica del ristorante Maman Ludì a Berchidda, si svolgerà una serata dal titolo “Queerevolution”.

Il Talk sarà dedicato al tema della famiglia queer, “Abbiamo voluto dedicare un appuntamento alla riflessione su un tema lasciato in eredità dalla scrittrice e attivista Michela Murgia – spiegano le organizzatrici e gli organizzatori - sentiamo il dovere morale di dare seguito alle sue riflessioni su questo tema ancora non sufficientemente dibattuto e che invece rappresenta un primo importante passo nel rendere visibili le forme di famiglia che non si rispecchiano nel modello così detto tradizionale e che invece rappresentano una realtà anche in Italia”.

Ospiti del Talk Ester Cois, sociologa del territorio (PhD in Sociologia del Genere e della Famiglia) Delegata Pro-Rettorale per l’Uguaglianza di Genere, Presidente del Comitato Unico di Garanzia e Coordinatrice del Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi di Genere (CEING) dell’Università di Cagliari, in collegamento video Diego Passoni, conduttore radiofonico di Radio Deejay, scrittore e attivista, Simone Sanna Venerdini, attivista del Mos (Movimento Omosessuale Sardo), esperto di tematiche queer e Adriano Porqueddu, giornalista, esperto di comunicazione politica a appassionato di linguaggio di genere e tematiche queer che modererà l’incontro.

Saranno le parole della scrittrice sarda Michela Murgia a guidare il dibattito a partire da un suo desiderio, “se potessi lasciare un'eredità simbolica, vorrei fosse questa: un altro modello di relazione, uno in più per chi nella vita ha dovuto combattere sentendosi sempre qualcosa in meno”.

Nei mesi prima della sua scomparsa, lo scorso 10 agosto, la scrittrice di Cabras ha lasciato in eredità, attraverso i media con interviste, scritti e dichiarazioni pubbliche, nuovi spunti per riflettere sulle famiglie e sul concetto di famiglia queer. Attraverso una selezione di scritti, interventi e interviste di Murgia, partendo dai due libri postumi ‘Dare la vita’ e ‘Ricordatemi come vi pare’ e dalle ultime apparizioni pubbliche della scrittrice, esploriamo la parola Queer e in modo particolare l’idea di ‘famiglia queer’.

Dalla realtà al linguaggio per cercare di interpretare il concetto che la stessa Murgia ha dato per la prima volta in modo chiaro. Con l’aiuto degli ospiti si dialogherà sulle implicazioni sociologiche, di linguaggio, sociali e politiche, ma anche i possibili risvolti futuri di quella che appare come una Queer evolution e revolution (QueeRevolution).

La serata proseguirà con le proposte gastronomiche del Maman Ludì e dalle 23 con il djset di Dj Marcellino. L’evento è promosso e organizzato da Maman Ludì, Terrazza 402, Queeresistenze con la partecipazione di Mos, Agedo nord Sardegna e Trans support.