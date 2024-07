Cagliari. Schianto all’alba sulla 554, auto ribaltata e conducenti in ospedale

L’incidente all’altezza dell’uscita per Selargius e Settimo San Pietro

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale all’alba di oggi, venerdì 19 luglio, che per cause ancora da accertare ha coinvolto due auto, di cui una ibrida, sulla SS 554, all’altezza dell’uscita per Selargius e Settimo San Pietro. Nello schianto una delle autovetture si è ribaltata.

Immediato intervento, intorno alle ore 05:30, dei Vigili del Fuoco di Cagliari, i quali hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dello scenario. Il personale sanitario del 118 ha disposto il trasporto in ospedale dei due conducenti in codice giallo.

Sul posto, oltre alla squadra VVF e al personale sanitario del 118, anche le forze dell’ordine per i rilievi di propria competenza.