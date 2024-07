Incidente mortale sulla 195: giovane perde la vita a Pula

Scontro frontale tra una moto e un’auto

Di: Redazione Sardegna Live

Tragico incidente stradale, questo pomeriggio, sulla 195 all’altezza di Pula. Un giovane di 25 anni, Marco Guastella, ha perso la vita dopo essersi scontrato frontalmente con la propria moto contro un’auto.

Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimarlo. Sul posto anche la Polizia locale e i carabinieri per i rilievi.