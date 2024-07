triniDue auto distrutte dalle fiamme a Trinità

Sul posto i Vigili del fuoco e pattuglie di Corpo Forestale e Forestas

Di: Redazione Sardegna Live

Questo pomeriggio, alle ore 14 circa, le squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Valledoria e di Santa Teresa di Gallura, sono intervenute a Trinità d'Agultu e Vignola, nei pressi della località turistica della Marinedda, per l’incendio di un’auto.

Le fiamme sprigionatesi dal veicolo parcheggiato ai bordi della strada si sono espanse tra le altre auto e la vegetazione. Attimi di concitazione tra i turisti che hanno cercato di mettere in salvo i veicoli parcheggiati nella zona. L'intervento delle squadre dei Vigili ha permesso di contenere i danni a due sole auto e a poche decine di metri quadrati di vegetazione circostante.

Presenti sul posto anche pattuglie del Corpo Forestale, di Forestas, le quali hanno operato sulla vegetazione non appena messo in sicurezza lo scenario e i carabinieri per i rilievi di competenza.