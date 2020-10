Metodo Hospitality, ecco il nuovo libro di Stefania Salvatore

Un vero e proprio manuale che spiega al meglio le strategie per riprogettare l’accoglienza, un ramo spesso sottovalutato ma quanto mai importante

Di: Redazione Sardegna Live

Stefania Salvatore lancia il suo terzo libro. Dopo “Bolina Marketing” e “N°1 – Metti in moto la tua efficacia” (scritto a quattro mani con Pietro Paolo Sanna), ecco “Metodo Hospitality”, edito da Top Player. Un vero e proprio manuale composto da 17 capitoli che spiegano al meglio le strategie per riprogettare l’accoglienza, un ramo spesso sottovalutato ma quanto mai importante.

“Dedico questo libro a tutti i professionisti dell'accoglienza con l'augurio che grazie agli spunti che troveranno all'interno del manuale, potranno rendere le loro aziende incredibili – spiega l’autrice – All'interno parlo in termini molto semplici di strategie importanti, ma spesso date per scontate. Invece sono proprio quelle che possono far migliorare la redditività dei clienti, quindi aumentare notevolmente lo scontrino medio pro capite, la capacità di intercettare i bisogni dei clienti molto prima che arrivino, la gestione interna del personale grazie alla creazione di corrette procedure e processi e molto altro”.

Non casuale la data di uscita del manuale, il 12 ottobre, per Stefania Salvatore, già autrice di numerosi libri e contenuti sul turismo, speaker ed esperta della materia. Le piace usare la metafora dei puntini di Steve Jobs per spiegare come la sua attuale maturazione professionale sia il frutto di un lungo percorso che la vede già imprenditrice a 19 anni. Oggi, di anni Stefania ne ha 40 e ha capito che la sua missione è stravolgere il settore del turismo in Italia, partendo dall’accoglienza e dalla gestione del cliente. La sua battaglia è: “Inutile che investiate tutti i vostri budget alla continua ricerca di nuovi clienti, dovete dedicare le energie alla gestione dei vostri Già clienti, al fine che diventino i vostri migliori venditori”.