Fermato dai Carabinieri si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest: denunciato

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto anche al sequestro del veicolo

Di: Alessandro Congia

Stanotte a Quartucciu, in Via delle Serre, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di guida in stato di ebbrezza, un 48enne muratore cagliaritano, con precedenti denunce a carico.

L’uomo, alla guida della propria autovettura, fermato dai militari ad un posto di controllo, ha rifiutato di farsi sottoporre all’accertamento del test alcoolemico con etilometro. Questo rifiuto equivale per legge a positività, non essendo ammesso un diniego ad effettuare la prova.

Il veicolo è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia giudiziale a una terza parte. L’uomo andrà verosimilmente incontro a un procedimento penale presso il Tribunale di Cagliari e ad una sospensione della patente per un periodo da determinarsi.