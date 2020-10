Giovanissimo pusher scoperto dai Carabinieri a spacciare droga in piazza: arrestato

Da giorni i militari del’Arma lo tenevano d’occhio

Di: Alessandro Congia

Ieri ad Assemini, i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto nella flagranza della detenzione e della cessione di sostanza stupefacente un 19enne che, nonostante la giovane età, ha precedenti denunce a carico. I militari lo seguivano da qualche giorno, avendo avuto notizia delle probabili attività di spaccio poste in essere dallo stesso. Ieri sera è stato avvistato nella centralisima Piazza San Pietro e, durante le fasi di osservazione mediante binocolo, i Carabinieri coglievano visivamente il momento in cui egli cedeva a un ragazzo del posto una dose da un grammo di marijuana.

Bloccato e perquisito l’acquirente, accertata la natura dell’oggetto ceduto, gli operatori dell’Arma andavano a bloccare lo spacciatore e rinvenivano del denaro, come prevedibile, soli 30 euro, ma sufficienti a corroborare la realtà che avevano poco prima osservato e poi, giusto per chiudere il cerchio, durante la successiva fase di perquisizione personale, ulteriori 24 grammi della medesima sostanza. Denaro e marijuana venivano sottoposte a sequestro probatorio penale. Si passava quindi alla perquisizione domiciliare a casa dell’arrestato. Qui i militari ottenevano ulteriori riscontri, vale a dire il materiale necessario per il confezionamento delle dosi da vendere, nelle stesse modalità della dose rinvenuta all’acquirente.

Il ragazzo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Per il compratore, assuntore di stupefacenti, si prospetta invece un procedimento amministrativo per l’irrogazione di sanzioni da parte della Prefettura di Cagliari, che potrebbe incidere preminentemente sulla patente di guida, atteso che un assuntore di stupefacente non fornisce garanzie di efficienza e reattività alla guida.