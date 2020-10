Strade di sangue. Un altro mortale, vittima a Narcao

Vittima un pensionato di 71 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente stradale attorno alle 19,30 a Is Cherchis, frazione di Narcao.

Un pensionato di 71 anni del posto, Luigi Bellu, percorreva la Sp 78 a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, ha urtato violentemente contro un’auto in sosta sul ciglio della strada. L'anziano è morto sul colpo. Inutili i tentativi del personale sanitario di rianimarlo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione dei carabinieri di Narcao.

A bordo dell'auto in sosta vi erano due coniugi rimesti feriti lievemente. Sono stati trasportati all'ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti.