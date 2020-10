Mortale sulla SS198, vittima un 56enne

Schianto fatale a Seui

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora sangue sulle strade dell'Isola. Schianto mortale sulla Statale 198, a pochi chilometri da Seui in direzione Arbatax.

La vittima è un motociclista tedesco, Wolfgang Brand, 56 anni. Viaggiava in sella alla sua moto quando intorno alle 16,30 ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail.

Non sono chiare le cause dell'incidente. Secondo quanto emerso non vi sarebbe nessun segno di frenata sull'asfalto.