Anziano ucciso in casa durante una rapina: al via il processo

Accusato dell'omicidio di Adolfo Musini è Eugenio Corona, 41enne con problemi di tossicodipendenza

Di: Redazione Sardegna Live

Ha preso il via davanti ai giudici della Corte d'Assise di Cagliari il processo per l'omicidio di Adolfo Musini, pensionato 88enne ucciso il 2 giugno del 2019 durante una rapina nella sua abitazione, nel quartiere di San Michele a Cagliari. Accusato del delitto è Eugenio Corona, 41 anni, con problemi di tossicodipendenza. L'uomo deve rispondere anche del tentato omicidio di Ivaldo Marci, un anziano del medesimo quartiere rimasto gravemente ferito in un tentativo di rapina avvenuto poche ore dopo il delitto Musini. La vittima e il presunto assassino si conoscevano. A difendere Corona è l'avvocato Teresa Camiglio.

Sentiti oggi tutti i testimoni dell'accusa, i carabinieri che hanno collaborato alle indagini fino a risalire al presunto responsabile. Sotto processo anche un'amica di Musini, Pamela Locci, accusata di favoreggiamento per aver ospitato e fornito vestiti puliti all'imputato prima che i carabinieri lo individuassero fermandolo.

I familiari della vittima si sono costituiti parte civile, e sono difesi dagli avvocati Mauro Massa e Barbara Maganuco. Ad assistere Ivaldo Marci è dall'avvocato Ivo Loi. Il processo è stato aggiornato al 9 novembre per sentire i periti psichiatrici che hanno esaminato Musini.