Violenze su una 40enne a Cagliari, tentativo di abuso su una 15enne

Casi di violenza sessuale in tutta Italia nelle ultime settimane

Di: Redazione Sardegna Live

Tre donne e una minorenne sono le vittime di violenza che hanno avuto il coraggio di denunciare nelle ultime settimane.

Nella zona della Baia dei Turchi, a Otranto, una ragazza di 15 anni che era andata al mare con il fidanzato e il fratellino di lui, è stata avvicinata da un uomo molto più grande che ha tentato di abusare di lei. I numerosi bagnanti hanno sentito le grida della vittima e hanno dato l'allarme. L'uomo, del posto e già denunciato per lo stesso tipo di reati, è indagato per il momento a piede libero.

Alla stazione di Pisa una donna ieri notte ha incontrato un egiziano che si è mostrato inizialmente gentile con lei. Hanno scambiato due chiacchiere ma poi l'uomo, 45 anni, irregolare sul territorio e pregiudicato, l'ha afferrata al collo e minacciandola con una pietra le ha intimato di seguirlo in una zona appartata poco distante dalla stazione, dove per ore l'avrebbe violentata. La vittima è fuggita solo quando il 45enne si è addormentato e ha raggiunto gli uffici di polizia per cercare protezione e denunciare l'accaduto. L'egiziano, senza fissa dimora e già condannato per violenza di genere è stato condotto, nel carcere Don Bosco di Pisa. Dovrà rispondere di violenza sessuale e sequestro di persona.

A Milano, nella tarda serata di ieri, una donna romena di 40 anni, senza fissa dimora, è stata soccorsa dagli operatori del 118 nel Parco Ravizza, nella zona dell'Università Bocconi a Milano, e ha raccontato loro di aver subito una violenza sessuale. Secondo quanto ha spiegato, la donna sarebbe stata avvicinata da un uomo, che ha descritto come nordafricano, il quale, avvicinandola con la scusa di una sigaretta, le ha usato violenza. Portata alla clinica Mangiagalli, specializzata nelle cure alle vittime di aggressioni a sfondo sessuale, è in attesa di essere sentita dai carabinieri.

E' sarda l'ultima vittima di una violenza sessuale avvenuta a metà giugno. La denuncia è stata presentata a Cagliari da una 40enne che conosceva il suo aggressore. Si tratta di Diego Zanda, un 27enne di Bari Sardo, in Ogliastra che lavora a Cagliari con il quale la donna era uscita altre volte. Una sera però dopo una festa i due si sono appartati nel belvedere di Buoncammino. Qui il 27enne avrebbe tentato un approccio ma la donna si è opposta. A questo punto il giovane sarebbe andato su tutte le furie colpendo la donna e minacciandola. La donna è ricorsa alle cure mediche e poi ha presentato la denuncia. Zanda è stato arrestato con l'accusa di tentata violenza sessuale, minacce e percosse, in esecuzione di un provvedimento del pm Gilberto Ganassi. Al termine dell'interrogatorio di garanzia, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.