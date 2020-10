Nuovo ristorante Mc Donald's all'aeroporto di Cagliari

Trenta i posti di lavoro

Di: Redazione Sardegna Live

Un nuovo ristorante McDonald's è stato inaugurato presso l'area partenze dell'aeroporto di Cagliari. Ha aperto oggi per iniziativa di Chef Express, licenziataria del brand americano per il canale viaggi. Il nuovo locale va ad aggiungersi al bar e caffetteria Lavazza, spazio di degustazione ed enogastronomia Gourmé, format di cucina e birreria in stile bavarese Löwengrube, Wine Bar "1920" in collaborazione con Cagliari Calcio, e pizzeria RossoSapore, oltre all'area dedicata alla vendita di prodotti tipici sardi e non della catena Market Viaggio Italia. La superficie complessiva del nuovo ristorante è di 620 mq, con 230 posti a sedere.

I punti vendita di Chef Express a Elmas danno lavoro complessivamente a 80 persone, che diventano circa 130 nei momenti di picco. Circa 30 sono gli addetti lavorano nel ristorante McDonald's.

"L'apertura del nuovo McDonald's - spiega Renato Branca, amministratore delegato di Sogaer, la società di gestione dello scalo - arricchisce in modo significativo l'offerta food dell'aeroporto di Cagliari, allineando così il nostro aeroporto ai migliori standard internazionali. Il format che è stato scelto con Chef Express per il nuovo spazio è il risultato di un attento studio che ci ha portati a realizzare insieme il locale più innovativo e ricco di stile tra quelli presenti in Sardegna".