Ciro Grillo, 26 persone denunciate per insulti web a legale

Accusati dalla Polizia postale di Sassari di diffamazione aggravata

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 26 le persone denunciate dalla Polizia postale di Sassari alla Procura della Repubblica con l'accusa di diffamazione aggravata, commessa su internet nei confronti dell'avvocata Antonella Cuccureddu, la legale che difende Francesco Corsiglia, imputato insieme con Ciro Grillo, figlio di Beppe, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta, nel processo in corso a Tempio Pausania per la presunta violenza sessuale di gruppo su una studentessa italo norvegese.

Gli agenti, coordinati dal comandante della Polizia Postale di Sassari, Michele Delogu, dopo avere ricevuto, nel marzo scorso la querela della stessa Cuccureddu, rappresentata dall'avvocato Nino Cuccureddu, hanno avviato le indagini, identificato i sospettati e, verificati i fatti, hanno depositato nei giorni scorsi alla Procura di Sassari la notizia di reato.

Gli insulti denigratori, offensivi e diffamatori contro Antonella Cuccureddu sono comparsi sui canali social come commenti a diversi articoli di cronaca di testate nazionali, che riportavano la notizia delle domande rivolte in udienza dall'avvocata alla ragazza che ha denunciato la presunta violenza.

Domande che, come più volte spiegato pubblicamente dalla legale, ricalcavano quelle già fatte alla giovane dai carabinieri e dai pm durante le prime fasi dell'inchiesta, e quindi riproposte in aula per appurare i fatti (non noti al tribunale perché la parte civile si è opposta all'acquisizione agli atti dei verbali d'indagine) ed evidenziare le eventuali contraddizioni. domande, aveva ricordato ancora, vagliate e ammesse dal tribunale.

Contro Cuccureddu sono piovute valanghe di insulti, da tutta Italia. Insulti che sono stati documentati e sono ora in mano alla Procura, che dovrà decidere se procedere nei confronti delle 26 persone denunciate.