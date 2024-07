Olbia. Veranda di un locale distrutta dalle fiamme

Sul posto i Vigili del fuoco, nessun ferito

Di: Redazione Sardegna Live

Attimi di paura questa mattina a Olbia. Intorno alle 13 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Vignola per l'incendio di una veranda incannucciata di un locale in disuso.

Il rapido intervento delle tre squadre ha evitato che le fiamme si propagassero alle strutture circostanti. Tanta paura, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto anche Carabinieri e personale del 118.