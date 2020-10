Covid, la situazione sui contagi: 12 soggetti positivi, due sono in ospedale

L’annuncio della sindaca Paola Secci: “Questi giorni saranno decisivi per comprendere l’andamento epidemiologico nel nostro territorio”

Di: Alessandro Congia

Il virus non molla e continua a mietere contagi: ecco la situazione a Sestu, così come è stata annunciata sui social dalla sindaca, Paola Secci: “L’Ats mi ha appena comunicato che i casi di Covid-19 finora rilevati nel nostro Comune sono saliti a 12, di cui 2 in ricovero ospedaliero e 10 monitorati presso il proprio domicilio. In queste ore sta avvenendo un importante tracciamento di tutte le persone che sono venute in contatto con i casi positivi e ciò sta comportando un numero elevato di tamponi, in parte già effettuati, altri da effettuare nelle prossime ore. Come sapete, durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 sono stata sempre presente e concentrata a garantire la salute pubblica in ogni modo possibile. Così sarà anche in occasione di questa seconda ondata di contagi che presenta difficoltà ancora differenti rispetto al primo periodo d’emergenza. La mia priorità – prosegue la sindaca - anche in questo periodo di campagna elettorale, continua a essere innanzitutto la tutela di tutti i cittadini di Sestu. Il Centro Operativo Comunale si muoverà con tutti gli strumenti a disposizione e con l’esperienza maturata in questi mesi. Quindi vi invito ad uno sforzo collettivo per non cadere nel panico e vi esorto anche a non sottovalutare i rischi affermando che va tutto bene, quando bene non va. Questi giorni saranno decisivi per comprendere l’andamento epidemiologico nel nostro territorio. E’ necessaria un’azione di responsabilità e collaborazione di comunità – dice sempre Paola Secci - che ci permetta di limitare i danni senza obbligarci ad imporre misure restrittive. In attesa dei dati, invito tutta la cittadinanza ad evitare ogni tipo di assembramento e attenersi rigorosamente alle prescrizioni di sicurezza. Nel dubbio su come comportarvi, applicate sempre la formula più garantista: rispetto della distanza, uso della mascherina e igienizzazione frequente delle mani. Tutte le comunicazioni su eventuali misure restrittive continueranno ad arrivare dai canali ufficiali e solo a quelle dovrete attenervi. Confido in voi e nel buon senso di tutti per superare anche questo difficile momento” – ha concluso dal palazzo municipale di via Scipione la sindaca di Sestu.