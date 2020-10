Andrea, una vita spezzata sulla ss. 197 mentre sua moglie da alla luce il loro figlio

Un post sui social che fa venire i brividi: il dramma che si è consumato ieri notte, intorno alle 22:30, è pesante. Andrea Cogoni è una delle due vittime

Di: Alessandro Congia

“Sono Paolo Cogoni, sono nato ieri, l'orgoglio del mio papà Andrea Cogoni non vedeva l'ora di abbracciarmi e di coccolarmi ma papà non a potuto farlo, so che sarai fiero e che ci veglierai da lassù perché sarai la mia stella la stella di mamma. E la stella della mia sorellina Emma. Non posso aggiungere altro perché qui e racchiuso tutto il mio dolore. Mi chiedo solo se un Dio esiste”.

Si tratta di un post che fa venire letteralmente le lacrime agli occhi, quello pubblicato in basso: la storia è davvero terribile, l’incidente di ieri notte (Qui riportiamo il precedente servizio https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/53149/la-ss-197-miete-ancora-vittime-due-morti-in-uno-scontro-frontale) ha un bilancio drammatico, due le vittime, una di loro è Andrea Cogoni, 34enne di Gesturi, che aveva appena accompagnato la moglie all’ospedale di San Gavino perché la moglie doveva dare alla luce uno splendido bambino, Paolo.

Non ci sono parole per commentare il fatto: a perdere la vita anche un 37enne, di Guasila, Nicola Ghiani, che invece viaggiava sulla sua Bmw, sempre sulla 197, teatro del bruttissimo incidente stradale su cui stanno indagando i Carabinieri per cercare di capire cosa sia successo in quel budello al trentanovesimo chilometro in territorio di Villanovafranca. Due comunità, quella di Gesturi e San Gavino in lutto, per la perdita dei due automobilisti: il piccolo Paolo non vedrà mai suo papà.

(Il post è tratto da Fb)