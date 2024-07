È padel-mania anche in Sardegna: in tre anni crescita del 400%

Nell’Isola si contano 372 campi, Sassari è la città con più impianti

Di: Redazione Sardegna Live

Impazza il padel in Sardegna. Un dato su tutti: dal gennaio 2021 i campi nell’Isola sono aumentati del 400%. Un dato che definisce chiaramente quale sia stato il boom di questo sport nella nostra regione.

In Sardegna ad oggi si contano 372 campi distribuiti su 157 strutture sportive, alcune delle quali "pure", cioè dedicate solo al padel. "In ben 65 comuni sardi vi è almeno un campo da padel e il rapporto popolazione/campi è di uno ogni 4.408 abitanti, uno dei più bassi in Italia, considerando che la media nazionale è uno ogni 6.450 abitanti", osserva Carlo Ferrara del Centro Studi della Federazione Internazionale Padel.

Le province con più campi sono Sassari (158 campi e 64 strutture) e Cagliari (139/50). Nel Sud Sardegna ci sono 22 club con 40 campi; nella provincia di Nuoro i club sono 13 per un totale di 21 campi mentre a Oristano i campi sono 14 per 8 club. Sono i dati diffusi in occasione del FIP Platinum Sardegna, il primo dei tre tornei della categoria top del circuito CUPRA FIP Tour 2024 - gli altri due a ottobre a Menorca e a novembre in Messico - in corso di svolgimento al Tennis club Cagliari. I grandi tornei disputati negli ultimi quattro anni nell'"Isola del padel" hanno dato una forte spinta alla diffusione della disciplina.