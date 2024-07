Sassari. Vandalizzate le pensiline delle fermate dei bus Atp

Nel mirino soprattutto il quartiere di Li Punti

Di: Redazione Sardegna Live

Vandali in azione a Sassari contro pensiline dei bus ATP: un problema grave e persistente che affligge specialmente il servizio nel quartiere di Li Punti. Negli ultimi mesi, le paline e i supporti per la lettura dei percorsi dei bus sono stati ripetutamente vandalizzati.

“Nonostante gli sforzi dell’azienda per ripristinare prontamente queste strutture, ogni intervento risulta vano poiché, puntualmente, a una settimana dalla riparazione, le stesse vengono nuovamente prese di mira – si legge in una nota dell’azienda – Questa situazione ha comportato un costo significativo per l’ATP Sassari, con migliaia di euro spesi in interventi di riparazione, pulizia e riverniciatura. Tali spese non solo gravano sulle casse dell'azienda, ma rappresentano anche un danno per l'intera collettività. Le risorse utilizzate per riparare i danni causati da pochi incivili potrebbero essere destinate a migliorare e potenziare il servizio di trasporto pubblico, fondamentale per la mobilità di tutti i cittadini”.

Atp fa quindi appello alla comunità di Li Punti affinché collabori attivamente per contrastare questo fenomeno. “È indispensabile che ogni cittadino si faccia parte diligente nel vigilare e segnalare alle autorità competenti eventuali presenze di vandali, siano essi gruppi o individui solitari. La partecipazione della comunità è cruciale per preservare le nostre strutture e garantire un servizio efficiente e puntuale” si legge ancora.

"Confidiamo nella collaborazione di tutti per mettere fine a questi atti di vandalismo e mantenere un servizio di trasporto pubblico efficiente e decoroso per l'intera comunità - dichiara il Presidente Paolo Depperu che conclude - "Se la situazione dovesse perdurare, ci vedremo costretti a ridurre la frequenza degli interventi di ripristino, poiché le risorse a nostra disposizione non sono illimitate. Questo potrebbe comportare disagi significativi per tutti gli utenti del trasporto pubblico".