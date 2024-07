Dopo 26 anni il ritorno di Renato Zero in Sardegna: doppio live a Pula

Sold out la data di venerdì, pochissimi biglietti rimasti per sabato. Il doppio appuntamento a Santa Margherita di Pula

Di: Redazione Sardegna Live

A distanza di 26 Renato Zero torna in Sardegna per l'attesissimo live in programma nel duplice appuntamento sul palco della Forte Arena di Santa Margherita di Pula, venerdì 19 luglio (già sold out) e sabato 20 con ancora pochissimi biglietti disponibili. L'artista proporrà la sua musica e il suo rivoluzionario e caleidoscopico universo scandito dai brani del suo ultracinquantennale percorso artistico. Ma sarà l'occasione anche per sentire dal vivo i brani contenuti nell'ultimo album "Autoritratto", Disco d'Oro, che dà il nome al fortunato tour partito da Firenze e Roma e che toccherà ancora diversi centri italiani.

Ad accompagnare l'artista una band composta da Danilo Madonia (direzione musicale, tastiere e pianoforte), Lorenzo Poli (basso), Lele Melotti (batteria), Bruno Giordana (tastiere e sax), Rosario Jermano (percussioni), Andrea Maddalone (chitarre), Fabrizio Leo (chitarre, e da un coro a 10 voci). Firmano la scenografia Igor Ronchese e Gigi Maresca, il light design Francesco De Cavez, i visual sono affidati alla direzione di Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia).

"Tornare a ricevere amore da questa terra che non mi abbraccia da moltissimi anni sarà un grande momento, ho voglia di emozionarmi ed emozionare il mio pubblico che ha saputo aspettarmi con immutata pazienza per così tanto tempo - ha detto Renato Zero - affacciarmi sulla scena è ogni volta come un nuovo battesimo, fra l'esigenza di dimostrare a me stesso che sono cresciuto e quella di consegnare al pubblico sempre qualcosa di mio che sia sorprendente, si spera, e all'altezza di fare i conti con la realtà di oggi".

"Per questi concerti-evento ho optato per l'essenziale, non perché voglia offrire meno al pubblico, ma perché ragionevolmente la sintesi fa parte del processo di maturazione di un uomo e di un artista, e credo sia arrivato il momento, anche i tempi lo suggeriscono, di dare un'occhiata alle cose importanti e profonde, a messaggi che siano veramente incisivi", ha concluso.

