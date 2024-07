Cagliari. Colpisce e minaccia una donna dopo un rifiuto: arrestato

Si erano frequentati altre volte, ma quando lei ha rifiutato le avances il 27enne è andato in escandescenze colpendola, così la donna ha presentato denuncia

Di: Redazione Sardegna Live

E' finito in manette con l'accusa di tentata violenza sessuale, minacce e percosse. Per Diego Zanda, 27enne di Bari Sardo che si trova però a Cagliari per motivi di lavoro, è scattato l'arresto in esecuzione di un provvedimento del pm Gilberto Ganassi.

Al termine dell'interrogatorio di garanzia è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Come riportato dal quotidiano l'Unione Sarda, la vicenda risale a metà giugno. La denuncia è stata presentata a Cagliari da una 40enne che conosceva il 27enne con il quale era uscita altre volte. Una sera, dopo una festa, si sono appartati nel belvedere di Buoncammino.

Qui il 27enne avrebbe tentato un approccio ma la donna si è opposta. A questo punto il giovane sarebbe andato su tutte le furie colpendola e minacciandola. La donna è ricorsa alle cure mediche e poi ha presentato la denuncia.