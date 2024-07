Ricerche Francesca Deidda: in campo il cane molecolare

L'unità cinofila sta operando a ridosso della vecchia Orientale Sarda, dove ieri sono stati trovati bite dentale e tracce di sangue della donna

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo le importanti conferme arrivate ieri dal Ris di Cagliari, col rinvenimento su una roccia del sangue e il bite dentale di Francesca Deidda, i carabinieri della Compagnia di Iglesias e l'unità cinofila con il cane molecolare sono tornati questa mattina a Sinnai, nel sud Sardegna, a ridosso della vecchia strada Orientale Sarda alla ricerca della 42enne scomparsa da San Sperate da maggio che, secondo l'accusa, sarebbe stata uccisa dal marito, Igor Sollai, 43 anni, attualmente in carcere a Uta con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

Le ricerche della donna sono riprese questa mattina con la sola unità cinofila molecolare dell'Arma arrivata da Bologna. Solo pochi carabinieri e il conduttore del cane molecolare: l'animale, specializzato nella ricerca di tracce di sangue e cadaveri, non deve essere disturbato dalla presenza di troppe persone. La zona battuta è quella vicino al torrente in secca, all'altezza del chilometro 35 della vecchia Orientale Sarda, in località San Priamo, area in cui sono stati trovati il bite dentale, il beauty, l'accappatoio e le tracce di sangue.

Ieri, come detto, gli accertamenti biologici del Ris. Domani è fissato l'interrogatorio di Sollai, difeso dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba che attendono anche l'udienza per il ricorso davanti al Tribunale del riesame il 23 con il quale hanno chiesto una modifica della misura restrittiva.