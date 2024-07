Attacco di rabbia e frasi omofobe a Uta, detenuto finisce in isolamento

L’episodio è avvenuto durante un colloquio

Di: Redazione Sardegna Live

"Un giovane straniero di 25 anni, ergastolano, detenuto nella Casa Circondariale di Cagliari-Uta, si è reso responsabile di un grave atto di omofobia nei riguardi di un operatore penitenziario. L'episodio, con espressioni dispregiative, epiteti volgari e minacce, si è verificato durante un incontro volto a determinare le opportunità offerte dall'Istituto per favorire una sua più proficua detenzione". L’episodio è stato reso noto da Maria Grazia Caligaris presidente dell'associazione "Socialismo Diritti Riforme ODV".

Caligaris fa notare che "il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nonostante il carcere cagliaritano abbia superato il limite regolamentare (119%), continua a inviare detenuti, in particolar modo quelli che manifestano segnali di instabilità emotiva".

"Arrivato dalla Sicilia, dove peraltro aveva già manifestato atteggiamenti aggressivi in diverse strutture detentive, è giunto a Cagliari-Uta a metà maggio - aggiunge - Il comportamento del giovane è apparso da subito poco incline al contenimento delle emozioni. In più occasioni ha infatti assunto maniere irriverenti nei confronti dei Sanitari e del Personale della Polizia Penitenziaria. Ha tuttavia insistito per poter avere un colloquio con la responsabile dell'Area Trattamentale, il Mediatore culturale e l'Educatrice di riferimento".

Secondo Sdr, a un certo punto il giovane "ha rovesciato il tavolo sulla responsabile dell'Area Educativa e ha inveito contro tutti gli operatori esprimendo pesanti apprezzamenti omofobi. È riuscito a distruggere un monitor e si è impossessato di un bastone. L'uomo poi è stato bloccato dagli agenti e accompagnato in cella di isolamento".